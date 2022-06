Ordine: «Spareggio in Serie A? Chiesto da Marotta! No scaramanzia Inter»

Ordine torna a criticare l’Inter in maniera indiretta. Su Milan News il giornalista afferma come sia stato Marotta a far sì che l’Assemblea di Lega votasse per la reintroduzione dello spareggio in Serie A in caso di arrivo a pari punti (vedi articolo).

LA RICHIESTA – “Indovina indovinello: chi ha chiesto, durante il recente consiglio di Lega Serie A, di proporre alla federcalcio la modifica regolamentare secondo la quale in caso di arrivo a pari punti per la vittoria del campionato di Serie A invece di assegnare il titolo tenendo conto degli scontri diretti, bisognerà passare dallo spareggio? La risposta esatta è Beppe Marotta, AD dell’Inter. Il motivo è presto spiegato: poiché nel recente duello punto a punto con il Milan si è rischiato di arrivare a pari punti, evento che avrebbe comunque consentito a Stefano Pioli e c. di festeggiare e infastidito oltre misura Simone Inzaghi, l’Inter ha pensato bene di eliminare questa modalità a dispetto della scaramanzia. Già perché l’unico precedente fissato negli almanacchi risale al 1964, quando Inter e Bologna arrivarono a pari punti. Fu appunto necessario lo spareggio di Roma, dove Fulvio Bernardini e i suoi vinsero 2-0″.

Fonte: milannews.it – Franco Ordine