Ordine: «Skriniar ha 2 padroni, ma in questi casi comanda l’Inter»

Ordine si esprime su Milan Skriniar, che a giugno sarà del PSG. Al momento, il giocatore è infortunato con l’Inter in combutta col club francese

UNA REGOLA − In collegamento su Tutti Convocati, Franco Ordine si esprime sul caso Skriniar: «C’è una cosa che voglio dire al di là delle varie ricostruzioni. Se c’è un’eccellenza in casa Inter è lo staff medico guidato da Piero Volpi. In questo momento c’è un giocatore che ha due padroni – l’Inter che lo pagherà fino a giugno e il PSG che inizierà a pagarlo da settembre – si trova in mezzo a due forze contrastanti che tentano di esprime il proprio primato. In casi come questo deve valere una regola fondamentale: comanda chi paga in questo momento. Dunque deve comandare l’Inter».