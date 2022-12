Ordine: «Zhang rischierà l’aumento del debito dell’Inter. Stadio? Il Milan lo farà da solo»

Ordine dice la sua sulla situazione dell’Inter e della gestione societaria di Zhang. Nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista parla anche della questione aperta tra l’Inter e il Milan sullo stadio di proprietà. Di seguito il suo intervenuto sulle frequenze di Radio 24.

FATTI IMPORTANTI – Franco Ordine parla dell’Inter, della situazione economica che gravita intorno al club e non solo. In collegamento sulle frequenze di Radio 24, il giornalista afferma: «Le parole rilasciate da Hakan Calhanoglu? Ho letto varie interviste di calciatori in cui ci sono almeno tre grandi candidati a vincere lo scudetto. Questo è segno che che sta tornando il campionato. Anzi, adesso addirittura anche la Champions League! Soffermarsi sulla battuta di Steven Zhang (vedi articolo) è una roba da asilo infantile. Vedo che nessuno si occupa dei fatti importanti. Ho letto che il presidente dell’Inter sta tentando di procrastinare la restituzione del debito, per prolungare più in avanti la sua permanenza nella società. Questo vuol dire aumentare ancora di più la forbice del debito dell’Inter. Oggi, su tutti i giornali, è comparso l’elenco delle società che devono il maggior numero di tasse di stipendi pagati solo al netto ai calciatori. L’Inter, in questo senso, è la primatista assoluta con 50 milioni di euro. Questi sì, che sarebbero argomenti su cui discutere. Se lo stadio non si farà nuovo a San Siro, cosa che ormai mi pare evidente, il Milan farà l’impianto da solo a Sesto San Giovanni». Questo il parere di Ordine, espresso nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”, sui temi caldi dell’Inter.