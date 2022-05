Ordine: «Serie A, dobbiamo ringraziare anche l’Inter! Perisic il migliore»

Ordine fa i complimenti all’Inter per la stagione appena conclusa, nonostante alla fine lo scudetto sia andato al Milan. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista trova in Perisic il migliore della stagione nerazzurra.

LOTTA FINO ALL’ULTIMO – La Serie A ha dato i verdetti conclusivi all’ultima giornata e lo scudetto non si assegnava in chiusura da ben dodici anni. Questo fa piacere a Franco Ordine per il valore del torneo: «Dobbiamo ringraziare anche l’Inter, perché loro e il Milan hanno reso a noi tutti questo campionato avvincente fino alla fine. Il migliore? Ivan Perisic. Il peggiore? Stefan de Vrij».