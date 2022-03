Ordine: «Senza Brozovic si ferma l’Inter, siamo matti? Non la prima volta»

Ordine non è d’accordo con chi ritiene che senza Brozovic l’Inter faccia difficoltà. Il giornalista, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, critica questa descrizione.

GIÀ VISTO – Franco Ordine se la prende con chi vede nell’assenza di Marcelo Brozovic il grosso problema dell’Inter: «Non è la prima volta, è già successo con Antonio Conte. Questa idea che si sta spargendo che senza Brozovic l’Inter non può più giocare bisogna chiudere San Siro e sospendere il campionato finché non recupera? Ma voi siete matti! Poi un’altra roba: il vero problema dell’Inter è che è stato celebrato il super attacco, quello più prolifico del campionato. Però chi lo dice e non guarda i numeri non fa un buon lavoro. Come ha fatto l’attacco migliore? Due volte con la Salernitana! La società ha speso trentatré milioni per Joaquin Correa, sta dando quello che doveva dare? Questo è il punto».