Ordine: «Se l’Inter avesse avuto Lukaku solo per 15 partite come Ibrahimovic?»

Ordine – giornalista sportivo -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, punge i colleghi che non credevano al Milan come principale anti-Inter per lo scudetto. E pone un quesito su Ibrahimovic e Lukaku

BOMBER PART-TIME – L’osservazione filo-rossonera di Franco Ordine serve a evidenziare la principale differenza tra le due milanesi: «Secondo me il Milan non può competere da questo punto di vista perché mi pare che l’Inter per lo scudetto abbia già un vantaggio consistente. Ma tutti quelli che dicevano che lo scudetto sarebbe stata una questione a due tra Inter e Juventus, si sono chiesti dove sarebbe il Milan se avesse avuto Zlatan Ibrahimovic sempre disponibile? Se l’Inter avesse avuto Romelu Lukaku solo per 15 partite o la Juventus solo Cristiano Ronaldo per 15 partite… Il campionato non è falsato ma fortemente condizionato dal Covid-19». Questo il dibattito aperto da Ordine, che sembra non credere più a un Milan scudettato.