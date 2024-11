Ordine depone le armi: «Scudetto? Non è credibile! Milan inaffidabile»

Pensando allo scudetto Franco Ordine ha poche speranze e fiducia nel Milan. Ecco perché secondo il giornalista sarà difficile per i rossoneri strappare il titolo ai campioni in carica dell’Inter.

AMMISSIONE – Franco Ordine, giornalista di fede rossonera, sembra arrendersi di fronte alle difficoltà mostrate dal Milan in questa prima parte di stagione. Rubare lo scettro di campione d’Italia all’Inter secondo l’opinionista intervenuto su TMW Radio sarà difficile: «Lo Scudetto per il Milan? Non è credibile. Prima di tutto perchè va tenuto conto che deve recuperare ancora una partita, poi è distante dalla vetta e dagli inseguitori del Napoli. Sin qui ha dato prova di essere una squadra inaffidabile. E poi imprevedibile e indifendibile».

Dal Milan alla Juventus, il parere di Ordine sulle candidate scudetto anti-Inter

L’ALTRA AVVERSARIA – Non solo Milan. Franco Ordine continua passando a parlare della Juventus: «Nella Juventus il miglioramento lo noto nella narrazione. Noi siamo passati da una Juventus senza mercato, senza le coppe, in testa alla classifica a gennaio con una rosa inferiore dal punto di vista tecnico, a una che ha avuto 200 milioni di euro di mercato, in cui i risultati sono modesti. Obiettivamente non ci sono notizie di Douglas Luiz e anche di Nico Gonzalez. Se non ci fosse stato Conceicao, Motta sarebbe nei guai. Poi c’è stata la perdita di Bremer. Ma avete mai sentito il popolo bianconero lamentarsi tanto? La vera differenza è la narrazione rispetto a prima, che è anche un po’ tele-guidata». Questo il pensiero espresso dal giornalista e noto tifoso del Milan.