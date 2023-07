Ordine: «Rinnovo Lautaro Martinez non urgente, ma c’è un rischio»

Ordine ha detto la sua su Lautaro Martinez, capitano dell’Inter. L’argentino ha rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita. Si parla di rinnovo

RISCHIO TEORICO − In collegamento su Telelombardia, Franco Ordine ha parlato così di Lautaro Martinez: «Evidente che dal punto di vista pratico che se tu hai la richiesta di un adeguamento il punto è tutto lì. L’Inter è al momento impegnata in una campagna faticosa: chiudere il mercato a zero, abbassare l’età media della squadra e abbassare il monte stipendi. Il rinnovo di Lautaro Martinez non è una roba urgente, ma il rischio teorico che in un clamoroso giro di centravanti ad un certo punto possano venire a bussare all’Inter, conoscendo le situazioni attuali dell’Inter, Lautaro potrà dire no all’Arabia, ma non sarà il primo e né l’ultimo. Lui ha un futuro nell’Argentina e se va in Arabia può rischiare di uscirne».