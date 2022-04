Ordine: «Ricorso Bologna-Inter massimo dell’antisportività. Fonti dicono…»

Franco Ordine, su Tutti Convocati, spara a zero sul ricorso dell’Inter in merito alla sospensione di Bologna-Inter del 6 gennaio. Il giornalista, filo rossonero, parla addirittura di fonti nerazzurre

RICORSO − Ordine analizza a suo modo il caso Bologna-Inter: «Non è una possibilità lo 0-3 di Bologna-Inter. Ci hanno detto, dopo aver preso qualche mese di tempo, che loro hanno fatto questi ricorsi solo per guadagnare tempo. Loro sono le fonti interiste. E allora dico questo, dal punto di vista squisitamente formale, il ricorso non ha motivo di esistere. Per tre motivi: il collegio si è espresso in maniera opposta su Juventus-Napoli dello scorso anno; non è il Bologna che si è rifiutato di giocare ma la Asl che ha vietato il Bologna di allenarsi e uscire di casa; dal punto di vista sportivo, prendere lo 0-3 a tavolino è il massimo dell’anti sportività. L’Inter si attacca al famoso appiglio».