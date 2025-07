Ordine ci prova: «Sull’Inter il ragionamento da dover fare è questo!»

Ordine si esprime sull’Inter che sarà anche in vista della prossima stagione per competere con il Napoli di Conte e il Milan di Allegri.

INTERROGATIVO – Franco Ordine, a Radio Radio, si interroga sui nerazzurri: «L’Inter in questo momento è un interrogativo, non dato dalla campagna acquisti che verrà, ma il ragionamento da fare è su quanti del vecchio impianto di Inzaghi rimarranno. Un conto è l’Inter senza Calhanoglu e Dumfries, un conto è senza Calhanoglu e Frattesi. Cambia parecchio. Se rimangono tutti la squadra interista non dico che parte alla pari, ma forse un gradino più avanti rispetto a Napoli e Milan. Se partono alcuni esponenti dell’ultima squadra di Inzaghi il ragionamento è diverso».