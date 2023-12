Ordine: «Processo a Inzaghi? Colpa della propaganda interista!»

Ordine ha analizzato la situazione dell’Inter anche in Champions League. Il giornalista parte bene e poi parla di propaganda nerazzurra.

PROPAGANDA − Franco Ordine parte bene e poi conclude con la solita e petulante sviolinata. Le sue parole su Tutti Convocati a Radio 24: «A fine febbraio inizia un’altra stagione con la complicazione che non ci sarà per il calcio italiano la solita sosta natalizia, che ti permette in qualche modo di ricaricare le batterie. Ma non mi allontanerei molto dallo schema dell’anno scorso. Ricordo sommessamente che l’Inter va in finale partendo seconda nel girone. Trovo demenziale il processo che si è aperto a Inzaghi e all’Inter per il risultato per tre motivi: prima volta con zero gol; siccome sanno benissimo che la Juventus attaccata ai polpacci gli tira un morso può far male e giustamente ha pensato alla Lazio; il tutto è conseguenza della narrazione e della propaganda interista, che ha permesso di pensare che loro sono la squadra più forte del pianeta».