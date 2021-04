Ordine – giornalista sportivo -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, torna sulla polemica degli ultimi giorni sull’Inter di Conte che vince giocando male e spiega perché è nata

POLEMICA “EUROPEA” – Seguendo la traccia del collega Sandro Sabatini (vedi dichiarazioni), Franco Ordine alimenta la discussione: «Dobbiamo mettere bene in chiaro dove nasce la polemica. Non nasce a proposito del campionato, ma perché Arrigo Sacchi dice che per la Champions League servirà un gioco più coraggioso e offensivo. L’Inter ha fatto dei cambiamenti. Dall’utilizzo di Christian Eriksen trequartista per creare più occasioni, poi Antonio Conte cambia strategicamente per utilizzare al meglio l’artiglieria offensiva. Il campionato è un torneo lungo trentotto turni che non puoi fare come se giocassi in Champions». Questo il pensiero di Ordine, che sembra appoggiare Conte nella gestione della principale competizione nazionale.