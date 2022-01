Ordine: «Per giocare con l’Inter serve una polizza. Sensi? Felice per il gol»

Franco Ordine, a Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha ironizzato sulle ultime sfide dell’Inter. Poi, si mostra entusiasta per la rete di Sensi ieri sera contro l’Empoli

POLIZZA − Ordine ironizza sulle ultime sfide dell’Inter: «Serve una polizza per le squadre che devono incontrare l’Inter perché il Bologna ha avuto 11 infettati, l’Atalanta prima della gara stesse titolari assenti; la Juventus stessa cosa; con il Venezia devono giocare sabato ma salterà perché sono stati segnalati tanti positivi. Facciamo una bella polizza per chi giocherà contro l’Inter».

SECONDE LINEE E SENSI − Così sulle riserve nerazzurre e sul centrocampista, Ordine: «Nell’Inter, le seconde linee non sono inferiori ai titolari. Nella ripresa quando sono entrate le prime linee il rendimento è stato al di sotto. Felice per Sensi perché si è scrollato di dosso la sfortuna che aveva e poi Mancini ha un disperato bisogno di recuperarlo in chiave Nazionale».