Ordine: «Napoli-Inter? Aspetterei anche il bollettino su Lautaro Martinez»

Franco Ordine, intervistato da ‘Si gonfia la rete’, ha parlato della gara di sabato Napoli-Inter. Secondo Ordine, bisogna aspettare il giudizio su Lautaro Martinez sul presunto ed inesistente sputo a Theo Hernandez

NAPOLI-INTER − Ordine sul match di sabato al Maradona: «Come arriva l’Inter alla gara di Napoli? Intanto bisogna capire cosa succederà stasera in Coppa Italia con la Roma. Ho visto già che Inzaghi lascerà fuori Dumfries e risparmierà sia Dzeko che De Vrij usciti un po’ malconci dal derby. Bisognerà capire come vengono fuori da stasera. Sia dal punto di vista psicologico che tecnico la situazione è da capire. Aspetterei anche di leggere il bollettino del Giudice Sportivo tra qualche ora per Lautaro Martinez. Prova tv? Non possibile perché non è intervento violento in campo, conta eventualmente il referto dell’arbitro perché si parla di un turbolento finale tra Bastoni, Inzaghi e l’arbitro Guida. Poi bisogna capire anche il rapporto della Procura Federale».

SITUAZIONE CAPOVOLTA − Ordine non ha dubbi sul momento delle due squadre: «La gara dell’andata ha consentito all’Inter di prendere la rincorsa e recuperare. Oggi, al netto di stasera, la situazione mi sembra completamente cambiata a livello psicologico. Il Napoli può preparare la partita senza troppi impegni. Poi può essere galvanizzato dalla vittoria di Venezia e dal ritorno di Anguissa e Koulibaly. Va utilizzato l’entusiasmo e il fatto di aver recuperato il meglio a disposizione per ricevere maggiori sicurezze».

BROZOVIC − Infine, Ordine analizza cosa fare sul centrocampista croato: «Il Milan ha battuto l’Inter in 3′, una storia particolare e diversa rispetto al resto della gara. L’Inter è andata in difficoltà quando è uscito Kessié ed è entrato Brahim Diaz. Il Napoli non deve puntare a marcare Brozovic con Zielinski ma costringere il croato a marcare gli altri. Senso di rivalsa di Spalletti? Affronta questa partita per giocarsela e fa bene. Gli ultimi 20′ saranno decisivi».