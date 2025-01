Ordine: «Milan, con l’Inter la partita meno importante di gennaio»

Ordine ha tutta una sua tesi sulla finale di Supercoppa tra Inter e Milan, che si disputerà a Riad. Il giornalista parla di partita non fondamentale.

LE TEORIE DI ORDINE – In collegamento su Pressing, Franco Ordine espone la sua discutibilissima tesi in merito alla finale di Supercoppa: «Per il Milan l’unica partita non fondamentale del mese di gennaio è proprio la partita di domani contro l’Inter. Perché se dovesse vincere quella che manca eventualmente sarebbero le due partite in Champions League e qualche partita in campionato per guadagnare punti e accorciare su Lazio e Fiorentina. Ipotesi: se il Milan vince la Supercoppa, poi non si qualifica per la Champions League e deve fare i playoff, a fine stagione secondo voi vanno in giro con la coppa?».