Ordine: “Messi all’Inter? Spostare Milano in Svizzera, non solo il Duomo!”

Ordine “liquida” Messi all’Inter con una battuta. Il giornalista, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, ritiene troppo complicato che i nerazzurri possano avvicinarsi al numero 10 del Barcellona. Più facile, invece, arrivare a Tonali che il Brescia dovrà cedere dopo la retrocessione.

SIATE REALISTICI – Franco Ordine non crede a Lionel Messi all’Inter: «In questo caso è evidente che, di fronte alle dimensioni dell’affare, si tratterebbe non soltanto di spostare il Duomo, come dice Antonio Conte, ma di spostare Milano in Svizzera. Il problema vero è che, a quelle condizioni, nessuna operazione è compatibile con i bilanci attuali, soprattutto di quelli funestati dal lockdown. Sandro Tonali all’Inter? È italiano, forma un trio con Nicolò Barella e Stefano Sensi di centrocampisti italiani. È nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, secondo me è un’operazione di grande intelligenza».