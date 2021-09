Ordine: «Lukaku migliorato con Conte. Conti Inter? A posto fino al 21/22»

Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, ritiene che Conte abbia migliorato tanti giocatori dell’Inter nei suoi due anni, compreso Lukaku. Una battuta anche sui conti societari

CONTE E CONTI− Ordine dice la sua su Lukaku all’Inter: «Romelu Lukaku appena arrivato all’Inter non è paragonabile al Lukaku andato via. I due anni di Antonio Conte hanno migliorato i giocatori. La dirigenza ha rimesso al posto i conti per durare fino al 2021/22». L’argomento Lukaku è stato preso in esame durante la discussione, dopo aver commentato le grandi palle-gol non concretizzate dai nerazzurri nella gara di ieri sera contro il Real Madrid.