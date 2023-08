Ordine: «Lukaku continua a sentirsi legato alla promessa Juventus»

In molti continuano a pensare che Lukaku, dopo aver tradito l’Inter, riuscirà nel suo intento di trasferirsi alla Juventus. Fra questi c’è Ordine, che ha dato la sua versione a Radio Radio.

DOPPIA OPZIONE – Secondo Franco Ordine la Serie A rivedrà l’ex numero 90 dell’Inter: «La suggestione Roma per Romelu Lukaku c’è tutta. Io penso questo: se Lukaku sta rimanendo ai margini del Chelsea, non fa una piega, non fa una dichiarazione, non manda un messaggio, non fa post su Instagram e continua a sentirsi legato alla promessa fatta alla Juventus vuol dire che, nella testa di questa persona che ci ha abituati a cambiare maglie e residenze da un giorno all’altro, evidentemente ha avuto la promessa formale che andrà alla Juventus. Poi se ci andrà perché è uscito Dusan Vlahovic o in prestito tutto fa i conti col Chelsea, che non vuole vederlo più. Qualche giorno fa c’era la suggestione Milan, ma prende troppo. Alla Roma Lukaku sarebbe perfetto per come gioca José Mourinho, sarebbe entrare nelle prime due-tre del campionato».