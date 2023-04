Ordine: «Lukaku? Decisione pericolosa. Ma doveva prenderla uno solo»

Ordine capisce la scelta di dare la grazia a Lukaku per l’espulsione in Juventus-Inter, ma non gli è piaciuto come si è arrivati a questa decisione. A Pressing Serie A, programma di Italia 1, il giornalista critica il comportamento di una persona in particolare.

LA GRAZIA – Per Franco Ordine non era Gabriele Gravina a dover riabilitare Romelu Lukaku: «Secondo me è una decisione pericolosa. Avrei preferito che la decisione fosse stata presa dall’unico che doveva prenderlo: l’arbitro. In sede di ricorso dell’Inter, interpellato dalla Corte Federale, avrebbe dovuto dire che non se n’era accorto. Questo avrebbe aperto la porta alla riqualificazione, senza aver aperto a una scelta che arriva per le pressioni del clima che si è creato».

IL RENDIMENTO – Ordine passa al campo, dove la doppietta di Lukaku ha fatto tornare l’Inter alla vittoria: «Oggi c’è una percentuale contrastante. Nelle partite in cui ha anche perso, per esempio contro la Fiorentina, aveva un numero di occasioni esponenziali e zero concretizzate. A Empoli ha prodotto poco e realizzato tanto. Se la produzione offensiva è dieci e fai zero gol, mentre a Empoli è cinque e fai tre gol, non puoi criticare l’allenatore. Simone Inzaghi può essere chiamato in causa perché dopo le partite di coppa ci sono stati dei cali di tensione».