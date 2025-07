Ordine azzarda: «Con Lookman l’Inter supererebbe il Napoli!»

Un’operazione avvicinerebbe in maniera importante l’Inter al Napoli in questo momento. Franco Ordine parla così su TMW Radio del possibile colpo Ademola Lookman.

MERCATO – L’Inter ha perso un campionato che potrebbe valere molto di più del semplice trofeo. La distanza con i rivali si è clamorosamente affievolita e il mercato non aiuta. Franco Ordine ha detto: «Il Napoli? Se tu nel giro di pochi mesi, tra gennaio e luglio vendi per 150 mln, hai disponibilità che nessuno ha. Se nel frattempo poi vinci lo Scudetto contro l’Inter e hai già bene chiaro il progetto sportivo, vuol dire che hai utilizzato bene il tempo a disposizione. Il Milan era partito veloce con Modric, poi con Ricci, ora si è un po’ fermato perché se vuoi centrare certi obiettivi devi pazientare».

Inter, Ordine spara su Lookman!

COLPO DELL’ESTATE – L’Inter ha bisogno di recuperare terreno e fiducia viste le sconfitte dell’ultima parte di stagione. Simone Inzaghi è andato via, è arrivato il nuovo allenatore Cristian Chivu. Questo non sarà il solo cambiamento, perché anche la questione Hakan Calhanoglu va risolta al più presto. Ordine però vede una grande possibilità per i nerazzurri: «L’operazione che convince di più? L’operazione Lookman all’Inter, se va in porto, permetterà di raggiungere il Napoli e forse di superarlo»