Ordine: «In Juventus-Inter, macro errore su Zakaria. Il calendario conta»

Franco Ordine, intervenuto in collegamento su Radio Radio, è ritornato a parlare dell’episodio di Zakaria in Juventus-Inter. Il giornalista analizza la volata Scudetto sul fattore arbitrale e il calendario

FATTORI − L’intervento di Ordine in merito alla lotta Scudetto tra episodi arbitrali e calendario: «Quelli di Juventus-Inter sono macro errori. Zakaria in area di rigore sulla linea bianca è fallo di Bastoni. Classifica? L’Inter con l’asterisco è in testa al campionato. Il calendario ha un ruolo decisivo, un conto è incontrare Lazio, Fiorentina, Atalanta e Sassuolo. Un altro è incontrare squadre che non hanno da chiedere più nulla al campionato. La rosa del Milan è nettamente inferiore a quella di Inter e Napoli».