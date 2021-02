Ordine: «Inzaghi, perché Parolo e non Musacchio? Inter, difesa super!»

Franco Ordine

Franco Ordine riconosce i meriti di Conte nella vittoria dell’Inter, e i demeriti di Inzaghi nella sconfitta della Lazio. Ecco le sue parole a “Pressing”, dopo la gara.

VITTORIA DI CONTE – Franco Ordine riconosce i meriti di Antonio Conte nell’importante vittoria dell’Inter contro la Lazio. E pone una domanda sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: «C’è parecchio di Conte in questa vittoria. Noto che non è poi così nemico di Christian Eriksen, gli ha fato fiducia in una sfida che poteva essere fondamentale. Noto che le vicende della partita gli hanno consentito di giocare secondo la vocazione sua e della squadra. Spero che qualcuno chieda, lungo la serata di oggi e la mattina di domani, a Simone Inzaghi perché ha preferito Marco Parolo a Mateo Musacchio. E poi perché stasera c’è stata una squadra che col 60% di possesso palla non ha costruito praticamente nulla dal punto di vista dei pericoli. Questo secondo me è merito esclusivo di una super prova della difesa interista».

LITIGIO – Ordine commenta poi il diverbio che, in settimana, vede protagonisti Conte e Andrea Agnelli: «È stato bravissimo Conte a ricucire, e sono convinto che ci sarà un passo anche dall’altra parte».