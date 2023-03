Ordine: «Inzaghi non ha futuro segnato, dipende dalla Champions League»

L’andamento dell’Inter non ha giustificazione, Franco Ordine riassume la stagione nerazzurra in campionato. Il giornalista ha parlato in questo modo in collegamento con TMW Radio.

DELUSIONE – L’Inter ha deluso in questo campionato, Franco Ordine ne ha parlato così: «Il ritardo ingiustificato secondo me ha due spiegazioni diverse: una è legata alla discontinuità dell’Inter, che ha alternato partite di grande spessore a cali di tensione e attenzione che sono ormai codificati da una serie di partite successive a quelle di grande pregio. Chi ha vissuto la Lazio, dice che Inzaghi era solito a questo andamento anche con i biancocelesti. Se Antonello dice “per noi diventa fondamentale la tappa di Porto“, da qui si spiega che a una partita buona segua una così e così. Secondo me Inzaghi non ha il futuro segnato, se dovesse andare ai quarti di Champions e vincere la Coppa Italia non gli si dovrebbe negare la bontà dei risultati. Lui ha ancora un anno di contratto e la società non vive in una situazione economica buona».