Ordine: «Inter, stagione non negativa! Una cosa ha pesato»

Franco Ordine va in controtendenza su Pressing rispetto alla maggior parte degli opinionisti. Il suo giudizio sull’Inter è totalmente diverso rispetto alle aspettative.

GIUDIZIO DEFINITIVO? – L’anno nerazzurro non è ancora finito, mancano 90 minuti per le sentenze. La finale di Champions League può cambiare radicalmente il parere dei molti che ieri hanno condannato l’Inter per il percorso in campionato. La sconfitta contro il Napoli pesa, le sconfitte in Coppa Italia e Supercoppa anche non vengono dimenticate. Troppi rimpianti in una stagione che poteva andare molto probabilmente meglio. Franco Ordine negli studi di Pressing va comunque in controtendenza e si esprime in maniera positiva sull’Inter fino ad ora, a prescindere dai prossimi giorni decisivi per il club: «Più che incidere, può dare una spinta positiva alla squadra. Avevano capito già dopo la Lazio che la corsa era finita. La stagione dell’Inter, comunque vada a finire, se dovesse perdere, non può essere valutata come negativa. Non è tanto il fatto che si paga nelle partite di campionato, è vero solo in parte. Questa squadra ha perso un sacco di punti nei minuti finali. Ha avuto l’età media più alta di tutte. Non hanno avuto un attaccante, e questo ha pesato sulla stagione dell’Inter».