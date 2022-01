Ordine: «Inter, serve un successo a Bergamo! Sanchez? Parole legittime»

Franco Ordine, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti convocati, ritiene che un successo dell’Inter contro l’Atalanta sarebbe di vitale importanza per il campionato. Poi, commenta anche le parole di Sanchez nel post Supercoppa Italiana

ATALANTA-INTER − Ordine chiama ad un successo dei nerazzurri: «Due cose sulla condizione fisica dell’Inter. Non mi sembra che questa squadra abbia bisogno di un particolare rinforzo. Gode di salute. Per me, appartiene sempre ai due anni di Pintus preparatore. Sono convinto che serva un successo dell’Inter sull’Atalanta perché se non dovesse succedere l’Atalanta tornerebbe in gioco per tutto e non solo per il quarto posto.

DICHIARAZIONE − Il pensiero di Ordine sulle parole del cileno: «Sanchez? Lamento legittimo. Il calcio lo ha inventato il diavolo. Lo dico ora, se fosse finita in maniera diversa avrebbero sguaiato vivo Inzaghi per aver tolto Lautaro e Dzeko che, obiettivamente, fino a quel momento avevano fatto pochissimo. La dichiarazione di Sanchez è legittima, però, Sanchez non è un più una grande punta ma un grande ricamatore di gioco offensivo».