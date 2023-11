Ordine: «Inter-Roma? Discuto il calendario! Ora iniziano i big match»

Ordine non si arrende e contesta il fatto che Inter-Roma si sia giocata domenica alle 18, a tre giorni dal match di Europa League dei giallorossi. A Radio Radio – Lo Sport, il giornalista valuta anche cosa aspetta la squadra di Inzaghi dall’Atalanta in poi.

LA POLEMICA – Franco Ordine continua a contestare la calendarizzazione di Inter-Roma, nonostante evidenze piuttosto inconfutabili sul perché si sia giocato domenica. Le sue parole: «Al contrario di tutti gli altri, io non metto in discussione la bontà del lavoro delle persone. Io metto in discussione solo e soltanto il fatto degli incroci di anticipi e posticipi. So che utilizzano un software: per questo dico che quelli di Parigi dovrebbero rivolgersi lì, perché li aiutano (ironizza sulla gestione del calendario nel Masters 1000 di Parigi-Bercy di tennis, ndr)».

L’AVVERSARIO – Ordine si sposta sulla partita di sabato per l’Inter: «Io rovescio la chiave di lettura di questa sfida. Secondo me vale soprattutto per capire se l’Atalanta ha la dimensione per puntare a uno dei quattro posti Champions League. Finora ha avuto del ritardo, avendo cambiato poco ma avendo perso anche qualche giocatore importante. Mi accorgo che adesso è riuscita a limare la condizione di Gianluca Scamacca, che è quello che dovrebbe marcare la differenza. Poi è uscito dai radar di Gian Piero Gasperini anche Charles De Ketelaere, cosa che mette dubbi sul reale valore del belga come pensavo. Perché dico che, ai miei occhi, conta più per l’Atalanta? Perché secondo me l’Inter ormai, così come ha dato dimostrazione, quando sa di trovare il gol aspetta il momento opportuno e non ha frenesia. Vero che adesso comincia un ciclo di grandi sfide, perché dall’Atalanta fino al Napoli affronterà le prime in classifica, però lo fa con una consapevolezza della propria forza che mette in soggezione gli avversari».