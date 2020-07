Ordine: “Inter può vincere. Conte, tifosi hanno un virus! Lautaro Martinez…”

L’Inter ha trionfato contro il Brescia dopo un pareggio con il Sassuolo e una vittoria non convincente con il Parma. Franco Ordine – ospite negli studi di “Pressing Serie A” – afferma che i nerazzurri hanno le carte in regola per credere ancora allo scudetto. Il giornalista dice la sua anche sul momento negativo di Lautaro Martinez

MOTIVAZIONE – L’Inter secondo Franco Ordine non ha motivi per non credere di poter lasciare il segno: «L’Inter ci deve credere, intanto perché ha l’organico a disposizione per poter pensare di vincere, al di là del calendario che sembra abbordabile. L’unico errore è il 3-3 in casa con il Sassuolo. Il punto vero della situazione di Antonio Conte rispetto all’Inter è prima di tutto che esiste un’aspettativa gigantesca nei confronti di Conte oltre che dell’Inter. In secondo luogo, al primo risultato che va male, viene fuori il virus che c’è nella tifoseria interista che mal sopporta un allenatore che è passato dalla Juventus. Lo stesso sentimento che accomunava i tifosi dell’Inter ai tempi di Marcello Lippi. Non è che il più pagato deve vincere la Coppa del Mondo, il calcio non rispetta questa legge. Il più pagato è il più stimato ed è quello che ha fatto i migliori risultati».

SFIDUCIA – Ordine fa una riflessione anche sul momento negativo di Lautaro Martinez: «Più che mancanza di fiducia, se un attaccante non fa gol da un po’ di tempo è evidente l’insoddisfazione e la sua sfiducia. Quindi, quando è così, perdi anche sicurezza e magari anche il tocco magico che avevi nella prima parte della stagione. È vero che tutti gli allenatori richiamano e danno giudizi, ma Conte dà l’impressione di qualcosa in più rispetto agli altri. Sembra che muova le pedine sulla scacchiera».