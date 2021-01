Ordine: “Inter, processo a Conte è da criminali. Però c’è un nodo da sciogliere”

Franco Ordine

L’Inter perde contro la Sampdoria dopo otto vittorie consecutive. Motivo per cui, secondo Franco Ordine, non servono processi a Conte. Ecco le sue parole a “Pressing”.

NODI – L’Inter perde dopo otto vittorie di fila, cadendo in casa della Sampdoria. Troppo poco, secondo Franco Ordine, per avviare processi ad Antonio Conte. Tuttavia, il giornalista individua un problema ben preciso nella squadra nerazzurra. Ecco le sue parole: «Dopo otto successi consecutivi, fare il processo a Conte è criminale. Io dico questo: l’Inter subisce troppi gol, e ne sbaglia tantissimi. Questo è il nodo che dev’essere sciolto. Non è che tutte le volte puoi recuperare due gol».