Ordine: «Inter, oscar non a Calhanoglu. Zhang darà i soldi per lo stadio?»

Franco Ordine, intervenuto su Tutti Convocati, elogia due giocatori dell’Inter ma non Calhanoglu. Poi, lancia una frecciatina al presidente Zhang sul tema stadio

OSCAR E ZHANG − Ordine non ha dubbi su chi siano stati i migliori giocatori dell’Inter. Poi una battuta sulla proprietà: «Nell’Inter, se io dovessi dare l’oscar non lo darei a Calhanoglu perché i due perni sono stati Brozovic e Perisic. Mai così Perisic in Italia. Molti parlano solo e soltanto delle difficoltà legate a cessioni e cambio allenatore, nonché dell’aver preso giocatori meno accreditati. Grande merito ma soprattutto bravi i dirigenti a continuare ad ambire nonostante una proprietà poco presente. Zhang giocherà ciò che resta della sua credibilità con l’argomento nuovo stadio. Operazione da un miliardo e duecento milioni, Eliott garantisce 600 e gli altri 600 chi li garantisce?»