Ordine: «L’Inter non può dare 10 milioni all’agente di Dybala. Attacco a 2»

Franco Ordine, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è espresso sull’operazione Paulo Dybala. Secondo il giornalista, l’Inter non concederà al suo agente la commissione di 10 milioni di euro

NO COMMISSIONE − Ordine ritiene che l’Inter non cederà ad Antun, procuratore di Dybala: «L’unica obiezione che si può fare all’Inter è che se vuoi fare il tridente, devi metterti a quattro in difesa. Paulo Dybala? La difficoltà è dovuta al fatto che il suo agente continua a pretendere una commissione vicina ai 10 milioni. L’Inter non vuole e non può darglieli. Non lo vedo nemmeno al Milan. L’attacco sarà guidato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku».