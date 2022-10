Ordine: «Quest’Inter non patisce le vicende societarie, per un anno no stipendi»

Ordine fa una ricostruzione piuttosto contestata già nel corso di Pressing Serie A su Italia 1. Il giornalista sostiene che l’Inter non avrebbe pagato gli stipendi nella stagione 2020-2021, quella del titolo.

REAZIONE DIVERSA – Per Franco Ordine i guai di Suning non hanno un peso in quanto fa l’Inter in campo: «Non mi pare si possa dire che questa squadra patisca in qualche modo le vicende societarie. Ricordo sottovoce che questa stessa squadra, senza prendere nemmeno un euro di stipendio per un anno, ha vinto lo scudetto. All’epoca non c’erano voci, c’erano fatti inquietanti nell’ambiente. È documentato da un’intervista fatta da Gabriele Oriali a tutta pagina sulla Gazzetta dello Sport. È evidente che l’assenza di Ivan Perisic pesi ancora di più, perché da Robin Gosens non ha avuto il rendimento che si aspettava. Se c’è il Gosens di Bergamo all’Atalanta tu non pensi più a Perisic. Sugli stipendi ci fu un intervento del presidente federale, che fece una deroga rispetto al pagamento degli stipendi».