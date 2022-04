Ordine: «Inter, nella crisi maniavantismo. Tutti erano contro Inzaghi»

Ordine prova a minimizzare quanto fatto dall’Inter al ritorno dalla sosta per le nazionali di marzo. Nel corso di Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista ricorda anche le critiche verso Inzaghi.

A CONFRONTO – In vista del derby di Coppa Italia il giornalista Franco Ordine fa il borsino: «Secondo me innanzitutto il calendario dell’Inter è molto più semplice rispetto al Milan, perché tra poco iniziano le montagne russe con Lazio e Fiorentina. Poi lo stato di forma delle due: da una parte l’Inter ha ripreso brillantezza, dall’altra il Milan non proprio. Terzo, fondamentale: i ricambi. Stefano Pioli non ne ha a disposizione, venerdì sera è dovuto entrare Rade Krunic a giocare terzino. A questo punto è evidente che la bilancia prende la direzione che doveva prendere all’inizio, poi c’è stata quella crisi di sei-sette partite dove tutti incominciavano a fare il maniavantismo, dicendo che se si arriva nelle prime quattro va bene. Nei forum dei tifosi dell’Inter erano tutti contro Simone Inzaghi nel periodo no».