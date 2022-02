Ordine: «Inter-Milan? Tante defezioni rossonere. Tra 5 anni Zhang via»

Franco Ordine, in collegamento a Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato del Derby tra Inter e Milan giustificando le assenze rossonere. Poi qualche battuta su Zhang e la proprietà nerazzurra

DERBY − Ordine parla della stracittadina di sabato: «Se metti nella carta il Milan e l’Inter, i rossoneri partono senza la coppia titolare in difesa, Simon Kjaer e Fikayo Tomori, e senza il suo centravanti titolare. E’ possibile dirlo o posso provocare opinioni. Rischia solo e soltanto il Milan in questo Derby perché se va male può sentire i rivali da dietro. All’Inter cambia poco perché dopo questi scontri diretti può concentrarci sulla Champions League».

SOCIETÀ − Poi Ordine, sui conti economici del club nerazzurro: «D’altra parte se la società non avrebbe venduto Lukaku e Hakimi l’Inter non si poteva iscrivere al campionato. Soltanto degli impreparati potevano pensare alla tragedia in estate sull’Inter. Adesso sono stati sistemati i conti da Beppe Marotta per resistere ancora un anno ma devi pensare a trovare un nuovo acquirente. Hai appena rinegoziato un bond di 415 ml, con un tasso da 30% ogni cinque anni, puoi esserlo mai tranquillo? Tra 5 anni Steven Zhang via e ci sarà un’altra proprietà».