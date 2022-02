Ordine: «Inter miglior attacco, ma per tre partite. Non il Real Madrid»

Ordine non è sorpreso dalle difficoltà realizzative dell’Inter nell’ultimo mese. Il giornalista, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, ritiene gonfiati i numeri generali dell’attacco nerazzurro.

GOLEADE ININFLUENTI? – Franco Ordine fa la sua critica: «L’Inter, nonostante i sacrifici fatti per il bilancio eccetera, aveva in assoluto la squadra che giocava meglio, la squadra che faceva più gol in assoluto e l’allenatore che non faceva rimpiangere assolutamente Antonio Conte. In tutto il resto erano già campioni del mondo. Il problema vero è che, obiettivamente, questo è l’attacco che ha il maggior numero di gol in campionato. Sapete da dove arriva? Quattro gol alla prima giornata al Genoa, sei al Bologna e cinque alla Salernitana. Questo dice che cosa? Che questa squadra ha espresso questa montagna di gol in queste tre partite con avversarie che non sono il Real Madrid. Giusto un anno fa, a fine gennaio anziché a fine febbraio, c’è il derby Inter-Milan di Coppa Italia che segna una svolta col capolavoro balistico di Christian Eriksen».