Ordine: «Inter-Liverpool? Tifo Italia. Calhanoglu non percepito da Ancelotti»

Franco Ordine, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, ha tirato una frecciatina a Calhanoglu. Inoltre, in Inter-Liverpool, ha comunicato che tiferà per i nerazzurri

CALHANOGLU − Ordine tira una frecciatina ancora a Calhanoglu: «A febbraio non si lamenta Jurgen Klopp, Rumenigge ha detto che sarà il Liverpool a preoccuparsi dell’Inter. Sarà competente lui visto che fa calcio da 50 anni. In Inter-Liverpool, tifo sempre per le squadre italiane. C’è un appuntamento fondamentale tra febbraio e marzo. L’Inter gioca le due partite con il Liverpool mentre la Turchia gioca le gare di qualificazione, queste sono le gare per capire se Hakan Calhanoglu è un giocatore top, sono due appuntamenti per la gloria. Ho parlato con Carlo Ancelotti e mi ha detto che durante al Bernabeu mentre lui ha apprezzato tanto la prestazione di Brozovic, quella di Calhanoglu lui non l’ha percepita».

INFORTUNI − Per Ordine, il merito della condizione fisica dei giocatori dell’Inter è merito dei due anni precedenti: «Una metafora per gli interisti, Conte arriva ad Appiano Gentile in cui c’è un ambiente da rifondare, lui costruisce la cappella sistina, la riempie di stucco e sedili comodi per il pubblico e la concede per lo scudetto. Poi succede che si crea un po’ di polvere, arriva il restauratore che gli da brillantezza al gioco dell’Inter. Ma il risultato più clamoroso è che i due anni di preparazione di Conte e Pintus hanno portato a tale risultato. Per questo l’Inter è riuscita a non avere infortuni, questa non è sfortuna ma abilità».