Ordine: «Inter, la coppia non va. Poi Handanovic e Radu non si parlano!»

Ordine vede problemi nell’Inter in porta e in attacco. Ospite di Pressing Serie A, il giornalista segnala un dualismo fra Handanovic e Radu oltre a difficoltà di coesione fra Dzeko e Lautaro Martinez.

SCELTE SBAGLIATE – Franco Ordine trova un errore nella formazione di Simone Inzaghi: «Non era il caso, per esempio, di provare a far giocare Hakan Calhanoglu al posto di Marcelo Brozovic, anziché Nicolò Barella? Mi pare abbia più le caratteristiche e possa adattarsi meglio. L’Inter è la squadra che ha fatto più gol, li ha fatti in due partite: sei col Bologna e quattro col Genoa alla prima di campionato. Secondo me la coppia con Edin Dzeko e Lautaro Martinez, e l’avevo pensato in tempi non sospetti quando la propaganda diceva esattamente il contrario, non va. Lautaro Martinez era perfetto per quell’altro che non c’è più, Romelu Lukaku. Il problema di fondo è la scelta non tanto di Dzeko, ma di Joaquin Correa: andava preso uno con caratteristiche diverse, più da prima punta. L’anno scorso c’era sempre la concorrenza di Alexis Sanchez, tant’è vero che c’era l’episodio con Antonio Conte. A un giocatore come Lautaro Martinez, che si ammazza di fatica dalla mattina alla sera, può capitare un momento del genere».

CAMBIARE ANCORA – Ordine prosegue la sua critica: «Il problema di fondo secondo me è questo. L’Inter ha sprecato un sacco di energie mercoledì col Liverpool, ma l’anno scorso quando Conte ha capito che i tre difensori avevano problemi di velocità ha preso e se li è portati più indietro, lasciando Lukaku davanti. Vero che nel secondo tempo ha fatto due prodezze, ma a risultato già acquisito per il Sassuolo. Con Ionut Andrei Radu c’è un problema di incompatibilità e di carattere: non si parlano, come fai a farlo giocare? L’ha detto l’agente di Radu, l’ha dichiarato».