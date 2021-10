Ordine: «Inter-Juventus non bella. I nerazzurri non sanno uccidere le gare!»

Franco Ordine, ospite negli studi di Pressing su Italia 1, ha parlato della partita tra Inter-Juventus al Meazza. Secondo il giornalista, i nerazzurri hanno un grande difetto.

PARTITA − Franco Ordine commenta la gara e segnala un problema nell’Inter: «Non mi sono divertito a guardare Inter-Juventus, partita non spettacolare. Ci sono due fatti da non nascondere: nel primo tempo, l’Inter ha comandato ma nella ripresa ha gestito. Ma secondo me, l’Inter non sa gestire le partite. Tutti, a cominciare da Massimiliano Allegri, riconoscono nei nerazzurri la migliore e peggiore cifra tecnica del campionato. Come a Roma, però hanno il limite di non chiudere le partite, di non ucciderle».