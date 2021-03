Ordine: «Inter, per fortuna Suning ha più trattative per cedere. No rischi»

Ordine tranquillizza i tifosi dell’Inter. Il giornalista, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, ha detto che Suning ha più trattative per cedere la società, che dovrebbero evitare problemi sia a livello di scadenze nei pagamenti sia di situazioni limite come nel caso del Jiangsu FC.

NESSUN PERICOLO – Franco Ordine azzera le paure in casa Inter: «C’è un futuro roseo per la squadra, perché conoscendo Antonio Conte e vedendo come è riuscito a isolare la squadra sicuramente punterà dritto al traguardo finale dello scudetto. Lo scenario che abbiamo davanti per le vicende societarie ci dice due cose. Primo: per fortuna degli interisti è in atto più di una trattativa per la cessione delle azioni di maggioranza, in mano a Suning. Secondo: c’è un problema di tempi. È preferibile e auspicabile che tutto avvenga entro marzo, perché ci sono scadenze a livello UEFA da non superare. In Cina hanno chiuso da un giorno all’altro l’altro club (il Jiangsu FC, ndr) con una perdita secca di sessantatré milioni. Non credo che ci sia questo rischio, perché la trattativa mi sembra ben avviata».