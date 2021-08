Ordine: «Inter? Dopo due anni con Conte può anche andare da sola»

Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”, su “Radio 24”. Il giornalista ha parlato del campionato di Serie A e dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha ben impressionato nel suo esordio contro il Genoa.

SQUADRA IN AUTOMATICO – Franco Ordine parla dell’Inter, sostenendo che il lavoro di Simone Inzaghi possa essere facilitato dagli automatismi ereditati da Antonio Conte: «Se prendi una squadra allenata per due anni da Conte e dalla sua ossessione per vincere, non dico che va da sola ma quasi. Inzaghi dice che ha liberato la qualità? Ma prima la qualità non stava in galera. Cosa voleva dire Inzaghi? Che prima i giocatori dovevano muoversi secondo certe linee dettate dall’allenatore, ma non vuol dire che la qualità dell’Inter non era libera».