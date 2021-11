Ordine: «L’Inter deve ancora misurarsi con una difficoltà. Ma bel clima»

Ordine paragona come Inter e Milan arrivano al derby di domenica sera. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giocatore vede una difficoltà non ancora provata da Inzaghi e un’analogia con i rossoneri.

LA GESTIONE – Franco Ordine valuta il momento: «Simone Inzaghi ha detto che ha tutti a disposizione. È riuscito a far girare i giocatori, a chiedere a tutti particolari prestazioni. Da questo punto di vista, secondo me, l’Inter deve ancora misurarsi con le difficoltà di assenze che arriveranno nel corso di una stagione. Quello che mi pare di capire è questo: dal punto di vista di certi atteggiamenti di Inzaghi il clima che si respira ad Appiano Gentile è molto simile a quello di Milanello. Cioè: c’è grande fusione, grande chimica personale».