Ordine: «Inter, corto circuito in maniera eccessiva! Paletto da Marotta»

Ordine è dell’idea che l’Inter sia andata in tilt per motivi autocreati, senza che ci fosse una vera necessità per farlo. Durante Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista ricorda anche le parole di Marotta (vedi articolo).

OBIETTIVO DIFFERENTE – Franco Ordine non pensa che si debba volare basso: «Non da scudetto? Soltanto la propaganda a un certo punto poteva dire che l’Inter non doveva vincere per forza. Menomale che Giuseppe Marotta ha messo i paletti, giustamente, e ha detto che sono partiti per vincere la seconda stella. Secondo me c’è stato un eccesso di preoccupazione: sia la partita col Genoa sia la partita col Sassuolo nel secondo tempo avevano un numero di occasioni sprecate talmente industriali che, per la legge dei grandi numeri, non potevano continuare così. È andato in corto circuito tutto l’ambiente perché si sono preoccupati in maniera eccessiva. Voglio vedere io tra Liverpool e Torino, perché non sono due appuntamenti facili».