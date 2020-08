Ordine: “Inter, Conte scomodo ma ha tracciato la rotta! Va tenuto”

Franco Ordine, giornalista e opinionista di Mediaset, ha analizzato le durissime dichiarazioni di Antonio Conte, al termine di Atalanta-Inter. La dirigenza nerazzurra avrebbe già messo gli occhi sul mercato per cautelarsi (QUI i dettagli), ma le parole del tecnico nascondono implicazioni da non sottovalutare

BORDATE – Le parole di Antonio Conte, dopo Atalanta-Inter, hanno tracciato un solco forse irrecuperabile tra il tecnico e la dirigenza. Non è la prima volta che l’ex allenatore del Chelsea attacca la proprietà, più o meno velatamente. Ma stavolta, come sottolinea Franco Ordine, probabilmente non aveva tutti i torti: «Chi assume Conte – ha detto il noto giornalista durante la trasmissione “Pressing” – sa di assumere un allenatore scomodo ma soprattutto molto impegnativo. È uno che ha l’ossessione del successo. Nelle stagioni e nelle settimane in cui il risultato non era brillantissimo, una frase o un’intervista di Steven Zhang avrebbe guarito le ferite. Adesso, secondo me, se Conte sbotta ci sta un po’. Per cui, datemi retta, tenetelo, perché è scomodo e impegnativo ma alla fine la strada l’ha tracciata».