Ordine: “Inter, c’Ã¨ peccato originale. Hakimi-Theo Hernandez? Se cerco…”

Ordine: “Inter, c’è peccato originale. Hakimi-Theo Hernandez? Se cerco…”

Condividi questo articolo

Franco Ordine

Franco Ordine ha parlato di Inter e Milan, seconda e prima in Serie A, e dei rispettivi esterni sinistri Achraf Hakimi e Theo Hernandez

MILAN – Queste le parole di Franco Ordine ai microfoni di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”. «Prima del colpo di testa di Theo Hernandez (in Milan-Lazio, ndr) , per due volte Rebic si è trovato solo davanti alla porta per segnare. Questa squadra, non so come, ha trovato delle energie in quei 15 minuti finali che hanno sconvolto la partita. Milan non pronosticabile per lo Scudetto a meno che non arrivi la stessa qualità e quantità dello scorso mercato di gennaio».

INTER – Ordine sulla squadra nerazzurra e non solo. «Nel Milan c’è comunità di intenti e di posizioni, ieri (l’altro ieri, ndr) Conte dice che bisogna smettere con l’idea che ci sia lui da una parte, squadra e società dalle altre. Peccato originale Inter è che Conte è trattato come un inatteso ospite che fa il padrone di casa. Se cerco un’ala destra prendo Hakimi, se cerco un progetto di più forte difensore sinistro, naturalmente dopo sua maestà Paolo Maldini e Roberto Carlos, io prendo Theo Hernandez».