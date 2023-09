Ordine: «Inter, giocatori in buona condizione! Milan invece senza…»

A pochi giorni dal derby milanese Franco Ordine fa il punto sullo stato di forma di Inter e Milan. Il giornalista, intervenuto su Radio 24, non è contenuto di una cosa.

FARE I CONTI – Franco Ordine non è soddisfatto del periodo in cui Inter e Milan si affronteranno in campionato. Nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il giornalista afferma: «È un vero peccato che il computer abbia sistemato questo derby nella settimana successiva alla sosta per le Nazionali Primo perché questi spostamenti sottraggono energie preziose e secondo perché hanno interrotto quel ritmo virtuoso che era stato scandito dalla prime partite di campionato. Sabato faremo i conti con quello che è successo in questa settimana. Ci sono alcuni giocatori dell’Inter che mi sembrano veramente in buona condizione, mentre invece Pioli deve rinunciare sia a Tomori che a Kalulu».