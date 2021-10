Ordine: «Handanovic? Pairetto non molto dotato, risponda a una domanda»

Ordine se la prende con l’arbitro Pairetto per il contatto fra Defrel e Handanovic nel primo tempo di Sassuolo-Inter, giudicato regolare. In collegamento con Pressing Serie A, contesta la decisione del direttore di gara.

REVIEW MANCATA – Per Franco Ordine c’era da espellere Samir Handanovic sabato sera: «È evidente che si tratti di un clamoroso errore da parte dell’arbitro Luca Pairetto, che non è peraltro molto dotato. Il fatto che sia internazionale non lo esonera dal mio giudizio: per me è un arbitro internazionale non molto dotato. Lui avrebbe dovuto rispondere a questo interrogativo semplice semplice, elementare: se Grégoire Defrel non viene toccato perché deve cadere se ha la porta davanti?»