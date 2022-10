Ordine: «Gosens e Correa nulli all’Inter, ma c’è una morale in positivo»

Gosens e Correa sono fra i giocatori ancora con più luci che ombre in questo avvio di stagione dell’Inter, soprattutto il secondo. Ordine, dallo studio di Pressing Serie A su Italia 1, ne contesta l’utilità ma trovando anche un lato positivo.

ORA AL TOP – Franco Ordine ritiene di aver trovato il motivo del vuoto dell’Inter di inizio stagione: «Voglio far notare la condizione fisica, che è nettamente migliorata rispetto alle precedenti settimane. Anche il mercato, che è stato di grande testa e grandi idee, fa vedere che quelli costati di più come Robin Gosens e Joaquin Correa praticamente non hanno fatto nulla. Qual è la morale? Che questa era una squadra solidissima. Nel momento in cui ha incominciato ad avere benzina nel serbatoio è andata».