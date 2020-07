Ordine: “Giusto difendere Conte! Inter, guardate quali sono gli episodi”

Condividi questo articolo

Ordine si mette dalla parte di Conte. Il giornalista, ospite della trasmissione di Italia 1 “Pressing Serie A”, ha difeso l’allenatore dell’Inter per quanto fatto nel corso di questa stagione, segnata anche dalla ripresa da episodi sfavorevoli.

NON UN FALLIMENTO – Franco Ordine non si mette fra i critici: «È giusto difendere Antonio Conte. Ha un pessimo rapporto con l’insuccesso, ma dal punto di vista del lavoro e da quello che sta facendo io non credo che ci siano motivi per contestarlo. Quello che si può contestare è la comunicazione, ma se un allenatore non è bravo in comunicazione secondo me è secondario rispetto al lavoro che fa tutti i giorni ad Appiano Gentile. Se questo è il suo limite è anche la sua forza. Però si può aggiungere che gli episodi dell’Inter sono: Roberto Gagliardini solo davanti al portiere col Sassuolo che la tira sulla traversa, Romelu Lukaku che fa tirare il rigore a Lautaro Martinez».