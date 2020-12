Ordine: “Eriksen nulla di utile. Inter, giusto che Conte esca con le sue idee”

Condividi questo articolo

Franco Ordine

Ordine – giornalista sportivo – a “Pressing Serie A” su Italia 1 difende le scelte tecnico-tattiche di Conte, compresa quella di non dare fiducia a Eriksen. Giusta l’osservazione sulla vittoria dell’Inter schierata con la difesa a quattro nel finale di gara

IDEE COERENTI – La titolarità ritrovata da Christian Eriksen a Cagliari non smuove più di tanto Franco Ordine: «Tutte le volte che ha avuto fiducia e giocato, non ha mai rubato l’occhio né fatto qualcosa di straordinario o utile rispetto alla squadra. Però dopo Cagliari-Inter per la prima volta non si parla di Eriksen. Antonio Conte ha vinto in Italia e in Inghilterra, oltre ad avere fatto un’eccellente avventura con la Nazionale Italiana, giocando con la difesa a tre. Perché dovrebbe cambiarla? L’Inter in estate ha fatto un mercato per giocare così. Può cambiare durante le partite o per particolari assenze. Il bilancio della Champions League è nettamente fallimentare, questo nemmeno Conte può negarlo. Ma non è pensabile che debba giocare con le idee altrui. Anche se deve uscire dalla Champions League, è giusto che esca con le sue idee». Questa la chiosa di Ordine, che sottolinea la “coerenza” di Conte nell’uscita dell’Inter dall’Europa.