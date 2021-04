Ordine: «Eriksen come il presepe a Natale in casa Cupiello: non mi piace!»

Ordine – giornalista sportivo -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, ribadisce a modo suo di non apprezzare il talento di Eriksen, nemmeno dopo lo splendido 1-1 che fissa il risultato di Napoli-Inter

PRESEPE DANESE – A differenza del collega Sandro Sabatini (vedi dichiarazioni) che lo esalta, Franco Ordine sminuisce il centrocampista danese dell’Inter anche dopo il gol di Napoli: «Christian Eriksen è come una scena del famoso ‘Natale in Casa Cupiello’. “Te piace ‘o presepio? No, nun me piace ‘o presepio!”. Ti piace Eriksen? No, a me non piace! Ed è il primo gol che fa in campionato!». Questo il commento di Ordine, che cita la celebre opera teatrale tragicomica scritta magistralmente dal grandissimo Eduardo De Filippo nel lontano 1931.