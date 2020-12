Ordine: “Conte? L’obbligo scudetto lo fanno le pressioni, il mio voto…”

Condividi questo articolo

Franco Ordine

Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati”, ha parlato dell’Inter e dell’obbligo scudetto respinto oggi in conferenza da Antonio Conte

L’OBBLIGO – Ordine parla dell’obbligo scudetto per l’Inter e per Antonio Conte: «Non ho dubbi sul suo valore. Questo è il Conte comunicatore che mi piace, respinge con educazione le domande trappola. L’obbligo di vincere lo fanno le pressioni, le aspettative dopo aver perso la Champions. Io sono fortemente convinto delle sue grandissimi doti e qualità come allenatore, ha vizi ed errori clamorosi quando fa il comunicatore, non è la perfezione come uomo e ha i suoi alti e bassi. Oggi dico che sulla casella della Champions il voto è 2, quella del campionato è 6,5».